17 coronabesmettingen in Algerije, 16 bij dezelfde familie

Van die 17 gevallen behoren 16 tot eenzelfde familie uit de regio Blida, nabij hoofdstad Algiers. De familieleden werden besmet met het coronavirus na contact met Algerijnse staatsburgers die in Frankrijk wonen, meldt de Algerijnse zorgminister Djamel Fourar.

De eerste twee familieleden in Alerije raakten begin maart besmet, een 53-jarige vrouw en haar 24-jarige dochter. Het contactonderzoek leidde tot een 83-jarige Algerijn en zijn dochter die in Frankrijk wonen. De man en zijn dochter verbleven van 14 tot 21 februari met hun gezin in Blida, 50 km ten zuiden van Algiers.

De twee hadden in Algerije een feest in Beni Merred bijgewoond en werden na terugkeer in Frankrijk positief getest op het coronavirus. In de daaropvolgende dagen werden meerdere besmettingsgevallen van het coronavirus geregistreerd bij familieleden in Algerije.