Actiegroepen willen vertrek Huffnagel bij Pride Amsterdam na omstreden vluchtelingenuitspraak

Frits Huffnagel moet opstappen als voorzitter van de organisator van Pride Amsterdam, vinden bijna honderd actiegroepen. Ze hebben vrijdag een gezamenlijke open brief gepubliceerd op de site van One World.

Daarin eisen ze dat Huffnagel vertrekt bij de Stichting AGP. De brief is ondertekend door onder meer de partij Bij1, homobelangenorganisatie COC Amsterdam, lhbt-tijdschrift Expreszo, de Hiv Vereniging, Kick Out Zwarte Piet Den Haag en homo-organisaties binnen PvdA en GroenLinks.Huffnagel had dinsdag in het programma Spraakmakers op NPO Radio 1 gesproken over de vluchtelingencrisis aan de grens van Turkije en Griekenland. "We zien een kind en denken 'oh wat zielig’, terwijl we niet een vader zien die daarachter staat die misschien oorlogsmisdaden heeft gepleegd en een moeder die dat misschien heeft gefaciliteerd", zei Huffnagel onder meer.De actiegroepen vinden dat zulke uitspraken over vluchtelingen niet passen bij Pride Amsterdam, "een organisatie die hoort te staan voor inclusie en acceptatie voor iedereen". "Het is onacceptabel dat Pride Amsterdam wordt geleid door een voorzitter die een xenofobe kijk heeft op vluchtelingen."Stichting AGP zei donderdag in een verklaring dat Huffnagel niet namens het bestuur sprak. "Ik wil mijn excuses aanbieden en heb er spijt van dat mijn woorden een deel van onze achterban hebben gegriefd en pijn hebben gedaan", verklaarde Huffnagel zelf.