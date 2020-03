RIVM: Brabander met lichte klachten moet thuisblijven

Inwoners van de provincie Noord-Brabant moeten bij verkoudheid, hoesten of koorts hun sociale contacten beperken. Dit betekent: blijf thuis. Dat zegt het RIVM.

Van het grootste deel van de coronapatiënten in Nederland is de bron bekend. De meeste zijn in Italië geweest of hebben contact gehad met een bevestigde patiënt. Maar van de patiënten bij wie geen besmettingsbron bekend is of van wie die nog wordt onderzocht, komt het merendeel uit Brabant of heeft een link met deze provincie.Daarom krijgen Brabanders met klachten het advies: werk thuis, ga niet op bezoek bij anderen of naar plekken waar veel mensen samenkomen. Mocht je klachten hebben en toch het huis willen verlaten, probeer dan zo veel mogelijk afstand te houden tot anderen, aldus het RIVM.In een reactie zegt minister Bruno Bruins (Volksgezondheid): "Ik begrijp dat dit advies vervelend en ingrijpend is voor mensen in Noord-Brabant. Mijn oproep is: volg het advies van de experts van het RIVM. Op deze manier kan er goed onderzoek worden gedaan de komende dagen."