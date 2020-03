Aantal corona-besmettingen België fors gestegen

Het aantal besmettingen in België met het nieuwe coronavirus is met zestig gestegen. Daarmee hebben 169 Belgen nu het longvirus gekregen.

© ANP 2020

Dat meldt de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, kortweg FOD Volksgezondheid genoemd. "De meeste positieve gevallen hebben recent gereisd, maar we constateren meer en meer infecties die lokaal opgelopen zijn", staat te lezen in een mededeling van de overheidsdienst. "We verwachten dat dit aantal verder zal blijven stijgen."Volgens de FOD "is het mogelijk dat het effect van de terugkerende reizigers uit Noord-Italië aan het afnemen is". Bij de bestrijding van het virus is volgens de dienst strikte isolatie cruciaal. "In de meeste gevallen kan dat gewoon thuis omdat de patiënten milde symptomen hebben, in de vorm van infecties van de bovenste luchtwegen."