'Meerdere leden van Saoedische koninklijke familie gearresteerd'

Verschillende Amerikaanse media melden dat meerdere leden van de koninklijke familie van Saoedi-Arabië zijn gearresteerd

The Wall Street Journal schrijft dat twee leden zijn aangehouden. De twee zouden naar verluidt een coup beramen tegen koning Salman en kroonprins Mohammed Bin Salman. Ook zijn hun huizen doorzocht, meldt The Wall Street Journal.





The New York Times schrijft echter dat het om drie familieleden gaat, onder wie de broer van de koning, de 78-jarige prins Ahmed Bin Abdulaziz. Ook voormalig kroonprins Mohammed Bin Nayef en prins Nawaf Bin Nayef zouden opgepakt zijn.





Mohammed Bin Nayef was tot 2017 kroonprins en minister van Binnenlandse Zaken totdat koning Salman hem die titel afnam en zijn eigen zoon Mohammed Bin Salman troonopvolger maakte. De voormalige troonopvolger werd onder huisarrest geplaatst. De kroonprins liet in hetzelfde jaar tientallen prinsen, ministers en zakenlieden opsluiten in het Ritz-Carlton Hotel in Riyadh en heeft sindsdien veel macht naar zich toegetrokken.





De kroonprins ligt internationaal onder vuur, onder meer vanwege zijn vermeende betrokkenheid bij de moord op journalist Jamal Khashoggi in oktober 2018. Zelf ontkent hij betrokken te zijn bij de moord.





© MAROKKO.NL 2020