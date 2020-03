Aantal coronadoden in Frankrijk stijgt naar zestien

Het aantal mensen in Frankrijk dat gestorven is na besmetting met het nieuwe coronavirus is met vijf opgelopen naar zestien. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid zaterdag bekendgemaakt.

Het totale aantal bevestigde besmettingen is sinds vrijdag met 336 gestegen tot 949. 45 mensen liggen op de intensive care, zes meer dan vrijdag. Het aantal mensen in Duitsland dat is besmet staat op 785, van wie de meeste (373) in de aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen. De Duitse minister van Gezondheid raadde vrijdag onnodige bezoeken aan de dichtbevolkte deelstaat af. Op Saksen-Anhalt na zijn nu alle deelstaten getroffen.In Groot-Brittannië staat de teller zaterdag op 206 besmettingen en twee sterfgevallen. Italië blijft met meer dan 5883 gevallen van het nieuwe virus verreweg het zwaarst getroffen land in Europa. In Nederland zijn 188 besmettingen geteld.Wereldwijd zijn er 104.901 gevallen van besmetting gemeld in 95 landen en gebieden. Het aantal doden staat op 3.556.