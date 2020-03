Saudi Aramco treuzelt met olieprijs maart

economie 8 mrt 11:12

De Saoedische staatsoliemaatschappij Aramco is nog steeds niet gekomen met de prijs voor ruwe olie in maart. Het is de grootste oliemaatschappij ter wereld.





Saoedi-Arabië produceerde begin dit jaar meer dan 9,7 miljoen vaten per dag. Pogingen afgelopen week om de prijs van de olie op te krikken door de productie gezamenlijk te beperken zijn mislukt door de houding van Rusland dat niet mee wenst te doen. Die geeft al jaren de prijs voor de komende maand op aan klanten op de vijfde van de maand. Dat werd echter afgelopen donderdag uitgesteld naar zaterdag, maar toen is gemeld dat het mogelijk pas maandag 9 maart wordt. Gesprekken over de dalende olieprijzen bij de OPEC (Organisatie van Petroleum Exporterende Landen) zijn afgelopen vrijdag vruchteloos beëindigd. Sinds januari zijn de olieprijzen met ruim een derde gedaald. Door het nieuwe coronavirus worden wereldwijd economische activiteiten stilgelegd. Ook het vliegverkeer is sterk afgenomen en de olieprijzen blijven dalen.