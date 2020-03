Kwart Italiaanse bevolking getroffen door maatregelen

Een kwart van de Italiaanse bevolking wordt getroffen door nieuwe noodmaatregelen van premier Giuseppe Conte tegen het nieuwe coronavirus.

De bewegingsvrijheid van ongeveer 16 miljoen mensen wordt door het decreet flink ingeperkt. Veertien provincies in het noorden van Italië worden deels in quarantaine gezet. Mensen in de regio mogen hun huizen nog wel verlaten, maar veel openbare plekken, zoals scholen, zijn gesloten. Bars en restaurants mogen alleen openblijven als er een minimumafstand tussen mensen van 1 meter wordt gehandhaafd. Reizen van en naar andere regio's en landen is nog wel toegestaan, maar alleen onder enorm strenge voorwaarden, bijvoorbeeld als iemand moet verhuizen.De plannen werden in de nacht van zaterdag op zondag bekendgemaakt op een persconferentie. Daar haalde Conte uit naar Italiaanse media die de maatregelen zaterdag al gepubliceerd hadden In Italië zijn 5883 mensen besmet met het virus en kwamen er al 233 patiënten om het leven. Daarmee is Italië het zwaarst getroffen van heel Europa.