Nog twee doden door coronavirus in Nederland

In Nederland zijn nog twee personen overleden die besmet waren met het coronavirus.









Het eerste sterfgeval vond vrijdag plaats; een 86-jarige man die was opgenomen in het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam. In totaal zijn nu drie mensen in Nederland aan het virus overleden.

Het zijn twee mannen, een 86-jarige die in het ziekenhuis in Uden lag en een 82-jarige die in Sittard-Geleen in het ziekenhuis was opgenomen. Dat heeft RIVM zondagmiddag bekendgemaakt.