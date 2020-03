Dodental door coronavirus in Lombardije stijgt sterk

Het dodental door de uitbraak van het nieuwe coronavirus is in de Noord-Italiaanse regio Lombardije sterk gestegen.

Een vertegenwoordiger van de lokale gezondheidsautoriteiten zei zondag dat inmiddels 257 patiënten zijn overleden aan de ziekte Covid-19, ruim 100 meer dan een dag eerder. In heel Italië zijn nu 366 mensen bezweken aan de gevreesde infectie, die vooral het noorden van het land lam legt. Dat maakte de directeur van de nationale Dienst Bescherming Bevolking aan het begin van de avond bekend. Het is de grootste toename in een dag, sinds het uit China afkomstige longvirus vorige maand de kop opstak in Italië. De teller stond zaterdag op 233.Ook het aantal bevestigde besmettingsgevallen nam in 24 uur tijd met een niet eerder vertoonde marge toe, van 5883 naar 7375. Van de tot dusver ontdekte patiënten zijn er 622 volledig hersteld, ongeveer 650 worden in het ziekenhuis verpleegd op de afdeling intensive career.