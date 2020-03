Problemen op Brabantse scholen door coronavirus

Het strenge protocol voor inwoners van Brabant vanwege het coronavirus zorgt maandag voor problemen bij Brabantse scholen.

Bij de koepel SKPO, waarbij 36 scholen in Eindhoven en omgeving zijn aangesloten, is één op de drie groepen onbemand omdat een leerkracht zich ziek heeft gemeld. "Alle scholen die bij ons aangesloten zijn, hebben er mee te maken. Bij een school, De Bloktempel in Son, moeten zelfs acht groepen thuisblijven, want daar hebben twaalf collega's zich ziek gemeld. We hebben ook geen vervangers meer en kinderen kunnen ook niet bij de kinderopvang terecht, want daar gelden dezelfde regels", aldus bestuurder Ingrid Sluiter van SKPO.Op de scholen zitten volgens Sluiter in totaal 11.000 leerlingen. Er is nog niemand besmet met het coronavirus, ook geen ouders en leerkrachten. "Het zijn ingrijpende maatregelen voor de kinderen en de ouders. Maar we moeten toch naar de deskundigen luisteren en we willen ook niet het risico lopen dat anderen besmet worden. We moeten afwachten wat er uit het onderzoek van de GGD komt, maar we hopen dat deze week de strenge regels worden afgeschaald."Ook de scholenkoepel Filios, waar veertien basisscholen in onder meer Oss onder vallen, kampt met leerkrachten die thuis blijven. "We kunnen niet voorzien hoeveel leraren afwezig gaan zijn de komende periode. Ook is niet bekend hoe lang dit advies aangehouden wordt. Wel is duidelijk dat we er rekening mee moeten houden dat er groepen naar huis gestuurd moeten worden omdat er geen leraar beschikbaar is. Ook de invalpool heeft geen invalleerkrachten beschikbaar op dit moment", staat in een brief van Filios.