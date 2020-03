Premier Italië belooft massale 'shocktherapie' tegen coronavirus

De Italiaanse regering zal de uitgaven verder verhogen om de economische impact van de uitbraak van het coronavirus te compenseren.

Quarantainemaatregelen

Premier Giuseppe Conte sprak maandag van een "massale shocktherapie". "We zullen hier niet stoppen. We zullen een massale shocktherapie gebruiken. Om uit deze noodsituatie te komen, zullen we alle menselijke en economische bronnen aanwenden," zei Conte in een interview met de Italiaanse krant la Repubblica. "Een buitengewone situatie kunnen we niet met gewone maatregelen tegemoet treden", aldus de premier.Conte voegde eraan toe dat de overheid de flexibiliteit waarin de Europese begrotingsregels voorzien "volledig" zou gebruiken. Minister van Economie Zaken Roberto Gualtieri heeft vorige week ongeveer 7,5 miljard euro toegezegd om de economische gevolgen van de grootste uitbraak van het coronavirus in Europa op te vangen. Het Italiaanse begrotingstekort zal daardoor dit jaar stijgen van 2,2 procent tot 2,5 procent.De premier zei dat zijn coalitieregering verschillende initiatieven bestudeert, zonder verdere details te geven, en dat hij vandaag en morgen vertegenwoordigers van de oppositie zou ontmoeten om de nieuwe economische maatregelen te bespreken.Rome keurde zondag ook ongekende quarantainemaatregelen goed in het grootste deel van het rijke noorden, inclusief de financiële hoofdstad Milaan. Het is een drastische nieuwe poging om de uitbraak van de ziekte in toom te houden.Tot dusverre is Italië door de coronacrisis harder getroffen dan welk ander land ook in Europa. Het aantal doden steeg zondag in Italië naar 366 en het totale aantal besmettingsgevallen met 25 procent naar 7375.