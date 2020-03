Gevangenisopstand vanwege coronavirus in Italië breidt zich uit

Een gevangenisopstand in Italië die zondag begon, heeft zich maandag verder uitgebreid.

De bond van gevangenisbewaarders SPP zei dat zeker 23 gevangenissen in het hele land betrokken waren bij protesten tegen maatregelen om het coronavirus buiten de gevangenissen te houden. Het gaat onder meer om detentiecentra in Bergamo, Venetië en Modena in het noorden, tot Bari en Napels in het zuiden. Volgens de rechtengroep voor gevangenen Antigone kwamen zeker drie gevangenen om het leven tijdens of na de botsingen in de Sant'Anna-gevangenis in Modena. De Italiaanse krant La Repubblica meldde eerder dat er zes doden waren gevallen, onder vermelding van politiebronnen.Volgens de SPP zijn er berichten dat gevangenen hebben ingebroken in een medisch centrum van het detentiecentrum in Modena en een overdosis aan medicijnen of drugs hebben genomen. De autoriteiten in Modena konden dat niet bevestigen.Gevangenissen hebben de opdracht gekregen om onder meer alle bezoeken te stoppen. Rechtengroepen waarschuwden voor massale opstanden tegen de nieuwe maatregelen.Maandag wisten meer dan tien gevangenen in de San Vittore-gevangenis in Milaan op het dak van een van de vleugels te klimmen. Ze schreeuwden leuzen naar de politie en gevangenisbewakers die beneden stonden.