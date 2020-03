Saoedi-Arabië verbiedt shisha vanwege coronavirus

De maatregel moet voorkomen dat het coronavirus zich verder verspreidt. Dat meldt het Ministerie van Gemeentelijke Zaken vandaag. In Saoedi-Arabië zijn in totaal 15 mensen besmet met het coronavirus.

Het verbod op de populaire waterpijp is één van de preventiemaatregelen in de strijd tegen het COVID-19 virus. Eerder hadden de Saoedische autoriteiten al de Umrah-bedevaart tijdelijk opgeschort , werd de Grote Moskee in Mekka voor korte tijd gesloten , alle onderwijs in het land opgeschort, zijn internationale vluchten met verschillende landen stopgezet en geldt een algemeen reisverbod van en naar de Al Qateef provincie.