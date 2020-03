'15% van de Marokkaanse stellen onvruchtbaar'

Zo'n 15% van de Marokkaanse stellen heeft te maken met onvruchtbaarheid, en het aantal neemt al jaren toe

Dat zei Hassan Boudrar, gynaecoloog die gespecialiseerd is in reproductieve geneeskunde, zaterdag tijdens het vijfde internationale vruchtbaarheidssymposium in Marrakech. Volgens Boudrar is de afname van vruchtbaarheid onder meer te wijten aan de verandering in voedingspatronen en de latere leeftijd waarop stellen aan kinderen beginnen.





Volgens Boudrar is de in-vitrofertilisatie (IVF) ongeveer 25.000 keer uitgevoerd in Marokko. Alhoewel dit een relatief laag aantal is vergeleken met buurlanden, benadruk de gynaecoloog de ernst van het probleem van de stijgende onvruchtbaarheid onder de Marokkaanse bevolking en plet hij voor een jaarlijkse controle.





Ook dokter Samir Hamamah, hoofd van de afdeling reproductieve biologie van het Universitair Ziekenhuiscentrum (CHU) in het Zuid-Franse Montpellier, benadrukt het belang van een jaarlijkse medische controle voor zowel mannen als vrouwen.

Volgens dokter Mats Brännström, die het medische team leidde dat de eerste baarmoedertransplantatie uitvoerde, hebben artsen nog zo'n 10 tot 20 jaar nodig om de techniek verder te kunnen ontwikkelen. De baarmoedertransplantatie wordt gezien als een belangrijke doorbraak in de strijd tegen onvruchtbaarheid.

