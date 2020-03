Twee rivaliserende politici in Afghanistan beëdigd als president

In Afghanistan zijn maandag twee rivaliserende politici beëdigd als president van het land.

Ashraf Ghani en Abdullah Abdullah werden tegelijkertijd, in verschillende ruimten van het presidentieel paleis in Kabul, geïnaugureerd. Volgens de kiescommissie werd Ghani gekozen met ruim 50 procent van de stemmen en heeft hij daarmee recht op een nieuwe termijn, maar daar is Abdullah het niet mee eens. Die erkent Ghani niet als leider van het land en gelooft dat de stembusgang niet eerlijk is verlopen. Bij de plechtigheden waren maandag verschillende prominenten aanwezig. Abdullah beloofde de "onafhankelijkheid, nationale soevereiniteit en de territoriale integriteit" van Afghanistan te waarborgen.De officiële inauguratie van Ghani werd verstoord door een explosie. Er zou een raket zijn ingeslagen, maar dat is niet door de autoriteiten bevestigd. Terreurorganisatie Daesh heeft de aanslag opgeëist. Door de knal, die voor zover bekend geen slachtoffers maakte, moest Ghani stoppen met zijn speech, die hij later hervatte. Hij weigerde het podium af te gaan en zei te blijven, "zelfs als ik mijn hoofd moet opofferen".Mede door de onderlinge vete tussen Ghani en Abdullah verkeert Afghanistan in een politieke crisis. Daarnaast zorgen de Taliban nog altijd voor onzekerheid. De VS sloten een basisakkoord met de Taliban dat een einde moet maken aan het geweld in het land zodat buitenlandse troepen zich kunnen terugtrekken. Toch zijn er sinds de ondertekening van die overeenkomst aanslagen gepleegd waarbij meerdere doden vielen. De Taliban ontkennen daarbij betrokken te zijn.