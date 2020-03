Oproep aan Nederlandse moskeeën voor aandacht coronavirus

Dat meldt CMO in een persbericht. CMO vraagt de gebedshuizen om op allerlei manieren aandacht te geven aan de wereldwijde volksgezondheid en alert te blijven voor de bedreiging van het coronavirus.

CMO vraagt moskeebesturen en imams verantwoordelijk om te gaan met de informatievoorziening richting de moskeegangers en de informatie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zoveel mogelijk door te geven aan de achterban. "Laat je vooral niet misleiden door allerlei desinformatie die onrust en misverstanden veroorzaken.", leest het persbericht.

In andere Europese landen werden de afgelopen weken soortgelijke oproepen gedaan door Islamitische organisaties. In Noord-Italië werden moslims in februari al aangespoord voorlopig te stoppen met het bezoeken van de moskee en de voorzorgsmaatregelen van de autoriteiten in acht te nemen.