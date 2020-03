Toeristen in Israël moeten binnen paar dagen land uit

Toeristen die momenteel in Israël verblijven, moeten binnen enkele dagen het land verlaten vanwege maatregelen tegen het coronavirus, zegt het Israëlische ministerie van Volksgezondheid.

Er werd geen uiterste datum gegeven wanneer zij vertrokken moeten zijn. "Toeristen die in Israël verblijven, krijgen de komende dagen de tijd om op een ordelijke manier het land te verlaten," aldus een verklaring van het ministerie. Als toeristen in Israël symptomen vertonen, moeten ze dit direct melden bij Israëlische hulpdiensten en hygiëneregels volgen. Ook moeten zij informatie verstrekken over alle plekken die ze in het land hebben bezocht.Maandagavond besloot premier Benjamin Netanyahu dat iedereen die het land binnenkomt twee weken in thuis-quarantaine moet doorbrengen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Israël was op 26 februari het eerste land dat alle niet-essentiële reizen naar het buitenland afraadde.In het land zijn inmiddels vijftig besmettingen gemeld. Nog niemand is er aan het virus overleden.