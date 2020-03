Oostenrijk sluit grens voor mensen uit Italië

Oostenrijk sluit zijn grenzen voor mensen uit Italië vanwege de uitbraak van het coronavirus in dat land.

Thuisisolatie

Daarnaast worden alle Oostenrijkers in Italië naar huis gehaald, zo liet bondskanselier Sebastian Kürz dinsdag weten. Hij kondigde een nieuw pakket maatregelen aan. Zo worden vanaf maandag geen lessen meer gegeven aan universiteiten en hogescholen. Die moeten online worden gegeven. Ook worden bedrijven opgeroepen het personeel zo veel mogelijk thuis te laten werken.Alleen mensen uit Italië die een doktersverklaring kunnen laten zien, worden in het land toegelaten. Ook vluchten en treinen uit Italië worden geweerd. Een doorreis mag wel als er geen tussenstop op Oostenrijkse bodem is.Het Oostenrijkse ministerie van Buitenlandse Zaken organiseert het terughalen van de Oostenrijkers die in Italië zijn. Na aankomst in Oostenrijk moeten zij wel twee weken in thuisisolatie.In Oostenrijk zijn tot nu toe 158 mensen met het nieuwe coronavirus besmet. Het land grenst in het zuiden aan de zwaar getroffen Italiaanse regio Lombardije.