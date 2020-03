Eerste dode met coronavirus in Marokko

In Marokko is voor het eerst iemand overleden die besmet was met het coronavirus.

Een 89-jarige vrouw die was opgenomen in het Moulay Youssef-ziekenhuis in Casablanca is dinsdag gestorven, meldt het Ministerie van Volksgezondheid. De vrouw werd 5 maart in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis nadat ze belde met het speciale corona-telefoonnummer van de overheid.





De vrouw kampte met ademhalingsproblemen en was een week daarvoor in Noord-Italië geweest. De vrouw leed aan een chronische ziekte waardoor haar immuunsysteem was verzwakt. Ze was het tweede besmettingsgeval in Marokko.









