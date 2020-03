Marokko bevestigt derde besmetting coronavirus

Het Marokkaanse ministerie van Volksgezondheid bevestigde vandaag de diagnose van een derde patiënt besmet met het coronavirus.

Het gaat om een Franse toerist die 7 maart aankwam op Menara International Airport in Marrakech vanuit Paris Orly Airport. De Fransman meldde zich een dag later bij het Razi ziekenhuis in Marrakech nadat hij kampte met ademhalingsproblemen.









Volgens het ministerie is de man afgezonderd, ontvangt hij medische zorg in het ziekenhuis in Marrakech en verkeert hij in stabiele toestand.

