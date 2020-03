Aantal gevallen coronavirus Nederland stijgt naar 382

In Nederland is nu bij 382 personen het nieuwe coronavirus vastgesteld.





Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft 61 meldingen over nieuwe gevallen binnengekregen van de GGD'en, die lokaal verantwoordelijk zijn voor de bestrijding van het virus. Dat is een stijging van 19 procent. Zoals maandagavond al duidelijk werd, is een vierde patiënt die het virus had overleden , een 78-jarige vrouw uit Goirle. De vrouw had al een kwetsbare gezondheid, zei de burgemeester van de Brabantse plaats.