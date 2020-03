Grote Moskee Parijs annuleert vrijdaggebed

De Grote Moskee in de Franse hoofdstad heeft het vrijdaggebed van deze week geannuleerd.

De beslissing is genomen als voorzorgsmaatregel om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Dat zei bestuursvoorzitter Shamseddin Hafiz in een persverklaring. De dagelijkse gebeden in de moskee worden wel gewoon doorgezet als gewoonlijk. De Grande Mosquée de Paris bevindt zich in het 5e arrondissement en is één van de grootste moskeeën in Frankrijk.





In Frankrijk zijn 19 mensen overleden door het coronavirus en zijn zo'n 1.200 mensen besmet. Sinds zondag zijn alle bijeenkomsten van meer dan duizend mensen verboden. Eerder had de Franse Moslimraad (CFCM) imams en moskeebesturen opgeroepen preventieve maatregelen te nemen tegen de verspreiding van het coronavirus.





Ook in Nederland werden moskeeën opgeroepen preventieve maatregelen te treffen tegen de verspreiding van het coronavirus. Het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) vroeg moskeebesturen en imams verantwoordelijk om te gaan met de informatievoorziening richting de moskeegangers en de informatie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zoveel mogelijk door te geven aan de achterban.

© MAROKKO.NL 2020