In 24 uur 168 coronadoden in Italië

buitenland 10 mrt 19:06

Het aantal patiënten dat in Italië in een etmaal zijn bezweken aan het coronavirus is toegenomen met 168.



Italië is verreweg de grootste bron van besmettingen in Europa. Italianen wordt afgeraden zich zo min mogelijk door het land te verplaatsen en het land raakt steeds meer geïsoleerd. Oostenrijk heeft maandag uit angst voor het virus de grens met Italië vrijwel gesloten . Slovenië heeft dinsdag de grens met italië gesloten.

Ook veel luchtvaartmaatschappijen mijden het land, waaronder Royal Air Maroc © ANP 2020 Het is het hoogste aantal sinds het virus in Italië 21 februari opdook. Het totaal aantal patiënten dat is overleden staat nu op 631 en het aantal gevallen dat is geconstateerd staat nu op 10.149. Duizenden mensen in het Zuid-Europese land zijn helemaal genezen van de aandoening.