Human Rights Watch: Griekenland schendt internationaal en Europees recht

Human Rights Watch roept Griekenland op om mensen die bescherming nodig hebben toe te laten asiel aan te vragen

Griekenland heeft de internationale en Europese wetgeving geschonden door mensen niet toe te staan ​​asiel aan te vragen, dat zei de wereldwijde mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) dinsdag.





HRW-voorman Bill Frelick zegt dat het recht om asiel aan te vragen is vastgelegd in het EU-Handvest en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. "Mensen de toegang tot asiel weigeren is inhumaan en illegaal", aldus Frelick.

Ankara heeft onlangs aangekondigd dat het niet langer zou proberen te voorkomen dat vluchtelingen Europa bereiken





Duizenden asielzoekers zijn naar de provincie Edirne in Turkije aan de Bulgaars-Griekse grens gekomen om hun weg naar Europa te vinden. De reactie van de Griekse autoriteiten is tot nu toe hard geweest. Griekse troepen gebruiken traangas en geweld om de mensenmassa terug te dwingen.





Met 3,7 miljoen Syrische migranten in Turkije, meer dan enig ander land ter wereld, zegt Ankara dat het geen nieuwe vluchtelingengolf kan absorberen.

