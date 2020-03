17 coronabesmettingen in Amsterdam en omstreken

In Amsterdam en omstreken zijn nu zeventien mensen besmet met het nieuwe coronavirus: acht in de stad en negen in omliggende gemeenten.





Volgens Halsema is een stijging wel te verwachten maar is er nog altijd geen reden om evenementen te schrappen of maatregelen te nemen in instellingen waar veel mensen samenkomen. "We kijken naar de beslissingen in Brabant, maar hopen dat deze situatie in Amsterdam niet hoeft aan te breken."



Halsema stelt dat de zorginstellingen de situatie prima aankunnen. "Ook in geval van een piek zijn zorginstellingen en ic-afdelingen goed voorbereid", aldus Halsema. De Amsterdamse GGD zorgt ervoor dat ook kwetsbare groepen als ouderen en daklozen goed worden voorgelicht over het coronavirus.

Dat zei burgemeester Femke Halsema in antwoord op vragen van de gemeenteraad. Zij noemt het aantal relatief laag, zeker gezien de hoeveelheid besmettingen in Brabant. Alle besmette personen in en om de hoofdstad zitten in thuisquarantaine. Het gaat om mensen die in risicogebieden zijn geweest, aldus de burgemeester.