Marrakech: Bestelbus rijdt in op mensenmenigte (video)

De bestuurder van een bestelbus reed in op voetgangers in Marrakech









Volgens ooggetuigen ging een verkeersruzie tussen de chauffeur en een aantal studenten vooraf aan het incident. Er zijn meerdere gewonden. De 26-jarige bestuurder is gearresteerd.

Het incident gebeurde woensdag rond het middaguur in de wijk Issil in Marrakech. In de video is te zien hoe de bestuurder meerdere malen inrijdt op een groep voetgangers en andere automobilisten.