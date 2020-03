Chinese artsen helpen Italië tegen het coronavirus

Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat het zijn land aan medische apparatuur ontbreekt en 'wilt leren' van China

China heeft woensdag een team van zeven artsen naar Italië gestuurd om te helpen in de strijd tegen het coronavirus. Chinese media meldt dat de hulpactie op touw werd gezet na een telefoontje tussen de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi en zijn Italiaanse tegenhanger Di Maio.





Bejing gaat medisch personeel en apparatuur sturen om de uitbraak aan te pakken, schrijft dagblad South China Morning Post. Het Chinese team wordt geleid door het Chinese Rode Kruis en bestaat uit experts van het Chinese Centrum voor Ziektebestrijding en twee specialisten in luchtwegaandoeningen van het West China Medical Center.





Italië is na China het zwaarst getroffen land met het coronavirus COVID-19. Italiaanse autoriteiten hebben het hele land op slot gedaan nadat het dodental opliep tot 631 en het aantel besmetting tot 8.500 gevallen. Iran, na China en Italië het zwaarst getroffen land, wordt al bijgestaan door Chinese professionals in de strijd tegen het coronavirus.





Inmiddels heeft China, waar het virus in december vorig jaar in de provincie in Wuhan voor het eerst opdook, flinke sprongen gemaakt bij de bestrijding van het virus. Autoriteiten meldden woensdag 'slechts' 24 nieuwe gevallen. China heeft 16 tijdelijke ziekenhuizen gesloten. De noodziekenhuizen waren opgezet om het dodelijke virus in Wuhan te bestrijden.

© Anadolu 2020