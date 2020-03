WHO: Coronavirus is pandemie

De baas van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, heeft de uitbraak van het nieuwe coronavirus bestempeld als een pandemie.





We hebben ook niet eerder gezien dat een pandemie tegelijkertijd kan worden beheerst". De omschrijving van deze uitbraak als pandemie leidt volgens de WHO niet tot een andere aanpak. Tedros is wel bezorgd over "de alarmerende snelheid van de verspreiding" van het nieuwe virus en door "de alarmerende nalatigheid".

Volgens hem kunnen alle landen samen de koers van deze wereldwijde epidemie veranderen. "We zitten allemaal in hetzelfde schuitje en we moeten juist handelen en kalm blijven", aldus de WHO-chef. Hij zei in een boodschap aan de pers dat "we nog nooit eerder een pandemie hebben meegemaakt die is ontstaan uit een coronavirus.