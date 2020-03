Marokkaans crisiscentrum in Berlijn wegens coronavirus

Duitsland is één van de zwaarst getroffen landen in Europa. Woensdag is een derde patiënt aan de gevolgen van het nieuwe coronavirus overleden. Het gaat om iemand die in een ziekenhuis in de regio Heinsberg bezweek. De regio, net over de grens bij Sittard, is zwaar getroffen door het coronavirus. In de regio zijn 365 mensen besmet. In heel Duitsland gaat het om ongeveer 1300 gevallen, volgens het Robert Koch-Institut, de Duitse versie van het RIVM.