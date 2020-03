Religieuze bijeenkomsten en moussems in Marokko geannuleerd

De maatregel is om te voorkomen dat het coronavirus zich verder verspreidt.

De jaarlijkse bedevaarten ter ere van plaatselijke heiligen in veel Marokkaanse steden zijn opgeschort. Dat meldt het ministerie van Habous en Islamitische Zaken woensdag in een persbericht. De preventiemaatregelen geldt voor alle religieuze bijeenkomsten met meer dan 1.000 personen in een gesloten omgeving.





In de verklaring onderstreept het ministerie dat het besluit is genomen "in overeenstemming met de richtlijnen van de sharia-wetgeving inzake de bescherming van zielen en lichamen tegen ondergang en mogelijke schade".





Tevens riep het ministerie predikers en imams op om mensen in te lichten over de gezondheidsrisico's van het virus en de noodzaak van het respecteren van de hygiënevoorschriften.

