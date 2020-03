EU beraadt zich op inreisverbod VS

De Europese Unie beraadt zich donderdag op het inreisverbod dat president Trump heeft afgekondigd voor Europese landen.

Strenge maatregel nodig

© ANP 2020

De voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, zei dat geprobeerd worden "economische ontregeling" te voorkomen. De Amerikaanse president Trump heeft een inreisverbod afgekondigd voor mensen uit vrijwel de hele Europese Unie en vier niet-lidstaten. Hij gaat uit van een periode van 30 dagen. Ook mensen die in de afgelopen twee weken in de betrokken 26 landen zijn geweest, treft dit inreisverbod.Het Verenigd Koninkrijk en Ierland vallen niet onder het inreisverbod dat zaterdag ingaat. Ook Amerikaanse staatsburgers, mensen die permanent in de VS wonen en familieleden van Amerikanen kunnen naar de VS vliegen en worden toegelaten na een medische controle. Ook zijn er uitzonderingen voor mensen die naar de VS moeten voor bepaalde werkzaamheden, bijvoorbeeld met of voor Amerikaanse overheidsinstanties of gezondheidsinstellingen.Trump zei dat de strenge maar noodzakelijke maatregel nodig is om het coronavirus zo veel mogelijk buiten Amerika te houden. De maatregel treft reizigers vanuit 26 landen. Het gaat om de Schengenlanden. Dat zijn 22 EU-landen en vier andere Europese landen. De EU-landen Bulgarije, Denemarken, Ierland, Kroatië en Roemenië vallen niet onder het inreisverbod.In Europa zijn er circa 17.000 mensen besmet met het coronavirus, van wie de meesten in Italië. In de VS zijn meer dan 1100 besmettingsgevallen vastgesteld.