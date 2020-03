Europa neemt strenge coronamaatregelen

Veel Europese landen nemen strenge maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Frankrijk, waar meer dan 2000 mensen besmet zijn, heeft scholen gesloten in de zwaar getroffen regio Bretagne en het departement Oise, ten noorden van Parijs. Op landelijk niveau zijn bijeenkomsten met meer dan duizend mensen niet toegestaan. De overheid adviseert bovendien geen oude mensen te bezoeken en ontraadt handen schudden en de Franse dubbele zoen op de wang. Begin maart werd het Louvre gesloten, maar dat is inmiddels weer geopend.





Duitsland meldde donderdag bijna 2000 besmettingen. De regering raadt aan om bijeenkomsten met meer dan vijfhonderd mensen af te zeggen. Grote evenementen zoals de industriebeurs Hannover Messe of de Boekenmarkt in Leipzig zijn afgeblazen. Theaters en concertzalen in Berlijn zijn gesloten. Bondskanselier Angela Merkel zei woensdag ervan uit te gaan dat 60 tot 70 procent van de bevolking het coronavirus gaat oplopen.





Thuiswerken

In België moet men zoveel mogelijk thuiswerken en worden evenementen met meer dan duizend mensen afgeraden. Grote bijeenkomsten die binnen plaatsvinden, zijn verboden. In het land, waar ruim driehonderd mensen zijn besmet, wordt bovendien geadviseerd om het openbaar vervoer tijdens de spits te vermijden en geen handen meer te schudden.





Ook in Scandinavië, met in totaal ruim 1500 besmettingen, worden strenge maatregelen genomen. In Denemarken zijn scholen gesloten en is de bevolking gevraagd zoveel mogelijk thuis te blijven, Noorwegen sluit de grenzen voor zwaar getroffen landen en Zweden waarschuwt dat het nog hardere maatregelen gaat nemen. Denemarken ontraadt bijeenkomsten met meer dan honderd mensen, Noorwegen en Zweden trekken die grens bij vijfhonderd.





In Italië, het zwaarst getroffen land in Europa, is het openbare leven vrijwel volledig stilgevallen. Donderdag maakte het land bekend alle winkels behalve supermarkten en apotheken te sluiten . Scholen, restaurants, musea en andere openbare plekken werden eerder al gesloten. Ook gaan sportwedstrijden niet door. De maatregelen gelden tot minstens 3 april.





© MAROKKO.NL 2020