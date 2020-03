Wethouder Said Kasmi: Songfestival gaat door, ondanks corona

Het Eurovisiesongfestival gaat gewoon door, ondanks de coronacrisis. Dat zegt de Rotterdamse wethouder Said Kasmi in een interview met het AD.

Meerdere scenario's

© ANP 2020

In Rotterdam vindt donderdagmiddag een raadsvergadering plaats over de coronacrisis. In heel Europa worden massaal evenementen afgelast en opgeschort vanwege de crisis. Maar Rotterdam ziet "geen enkele noodzaak om het songfestival af te gelasten", aldus Kasmi.Meerdere partijen in de gemeenteraad van Rotterdam vinden het zeer onverantwoord om het evenement door te laten gaan.De NPO, die namens Nederland de organisatie van het Eurovisiesongfestival leidt, stelde eerder wel met "meerdere scenario's" rekening te houden. De zegsman wilde niet duiden of een van de opties zou zijn het liedjesfestijn zonder publiek door te laten gaan.Het Eurovisiesongfestival zal vele tienduizenden mensen uit de hele wereld trekken. Maandag vond overleg plaats tussen de landen die betrokken zijn bij het songfestival. Meerdere deelnemers, zoals Israël, Zweden en Italië, konden niet naar Nederland komen vanwege het coronavirus en deden per video-verbinding mee aan het overleg.