Qatar schrapt voetbaltoernooi voorbereiding EK 2020 vanwege corona

Qatar heeft vanwege het coronavirus het voetbaltoernooi geschrapt waaraan vier Europese landen zouden deelnemen als voorbereiding op het EK.

© ANP 2020

België, Portugal, Kroatië en Zwitserland moeten daarom op zoek naar een alternatieve invulling voor de komende interlandperiode. De Belgen zouden het op 27 maart in Doha opnemen tegen Europees kampioen Portugal en drie dagen later tegen Zwitserland. In Qatar neemt het aantal besmettingen met het coronavirus snel toe. De autoriteiten hebben het vierlandentoernooi, dat voor de deelnemers behoorlijk lucratief was, daarom geschrapt.De Europese voetbalbond UEFA heeft vooralsnog geen mededelingen gedaan over het EK van komende zomer. Het toernooi wordt in twaalf Europese landen gespeeld.Denemarken besloot donderdag alle nationale voetbalcompetities voor twee weken stil te leggen.