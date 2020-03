Voorstellingen Najib Amhali in Den Bosch worden verplaatst

lifestyle 12 mrt 12:45

De geplande voorstellingen van comedian Najib Amhali op 12, 13 en 14 maart in Theater aan de Parade in Den Bosch worden verplaatst vanwege de verspreiding van het coronavirus in Nederland.





Het theater stelt alle bezoeker van de geannuleerde voorstellingen persoonlijk op de hoogte. © ANP 2020 Begin volgende week hoopt het theater met nieuwe data in juni te komen. De Brabantse burgemeesters besloten dinsdag dat grote evenementen, met meer dan duizend bezoekers, niet door mogen gaan. Het Theater aan de Parade heeft een zaal met negenhonderd stoelen, en ligt daarmee onder de gestelde grens. Toch willen het theater en Najib Amhali "gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen om zoveel mogelijk onnodig sociaal contact onder bezoekers te vermijden".Het theater stelt alle bezoeker van de geannuleerde voorstellingen persoonlijk op de hoogte.