VK verbiedt advertentie waarin coronavirus wordt gelinkt aan immigranten

De Britse reclameautoriteit zei dat de advertentie kan leiden tot het onterecht associëren van immigranten met het coronavirus

Het gaat om een advertentie in een lokale krant van beddenverkoper Vic Smith Beds uit Noord-Londen waarin stond: "Britse bedden met trots gemaakt in het Verenigd Koninkrijk. Geen vervelende import". De tekst ging gepaard met de afbeelding van een Union Jack-gekleurd matras die een groen mondmasker draagt.





De advertentie werd door twee mensen gemeld bij de Advertising Standards Authority (ASA), de Britse variant van de Nederlandse Reclame Code Commissie. "De advertentie werd gezien in de context van wijdverspreide berichtgeving over een zich ontwikkelende grote uitbraak van nieuw coronavirus.", aldus ASA in een verklaring.





Vic Smith Beds zei in een reactie dat het niet de bedoeling was racistisch te zijn. "Ik had de advertentie getoond aan mijn multiculturele personeelsbestand en niemand vond deze een probleem". Het bedrijf beweert een multicultureel klantenbestand te hebben en het dus onlogisch zou zijn om hen te beledigen.





Het bedrijf beweert vooral te willen benadrukken dat hun bedden in het Verenigd Koninkrijk worden gemaakt "in plaats van in een vochtige container te zitten die uit China was gestuurd". Het beeld van het masker was bedoeld als verwijzing naar schimmelsporen en geuren die zich onder die omstandigheden zouden kunnen ontwikkelen, aldus het beddenbedrijf.





De ASA oordeelde dat de advertentie niet opnieuw mag worden gepubliceerd.

© MAROKKO.NL 2020