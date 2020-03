Orange Maroc lanceert populaire mobiele geldservice in Marokko

De mobiele betaaldienst is de tweede in Marokko in in minder dan een jaar

Telecombedrijf Orange Maroc heeft dinsdag haar mobiele betaaldienst Orange Money gelanceerd. De mobiele operator kreeg afgelopen zomer goedkeuring van de dienst van toezichthouder Bank Al-Maghrib.





Met Orange Money is het mogelijk betalingen te doen, contactloos te betalen en mobiel geld over te maken. Gebruikers hebben toegang tot een mobiele portemonnee met hun telefoonnummer en kunnen op goedgekeurde verkooppunten geld opnemen uit de Orange Money-portemonnee. De dienst is te gebruiken door klanten van alle telecomoperator.





Orange lanceerde de dienst voor het eerst in 2008 in Ivoorkust en verspreidde zich snel over het Afrikaanse continent. Inmiddels telt de dienst 45 miljoen klanten in 17 landen. Marokko is het 18e land dat toegang heeft tot de dienst.





Orange Money is de tweede mobiele betaaldienst in Marokko. INWI lanceerde in september 2019 haar de betaaldienst Wana Money. Het bedrijf heeft naar eigen zeggen meer dan 140.000 gebruikers. Orange Maroc is met een marktaandeel van 34% het op één na grootste telecombedrijf in Marokko. INWI heeft een martkaandeel van 23%. Maroc Telecom is nog steeds marktleider.

