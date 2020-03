Forse stijging aantal doden en besmettingen cornavirus Spanje

Het aantal mensen dat het slachtoffer is geworden van het nieuwe coronavirus in Spanje is sterk toegenomen. Het aantal sterfgevallen schoot in een etmaal omhoog van 47 naar 84.

Het aantal besmettingen steeg van 2140 naar 2968. In Spanje groeit de zorg over de snelle stijging van het aantal patiënten. Na de hoofdstad Madrid en de regio La Rioja hebben ook de regio's Baskenland, Catalonië, Galicië en Murcia besloten alle onderwijsinstellingen als voorzorgsmaatregel voorlopig te sluiten, meldde het persbureau Europa Press.Het virus heeft ook in regeringskringen in Madrid toegeslagen. Van minister Irene Montero Gil (minister van Gelijkheid) is vastgesteld dat ze het virus heeft. Haar partijgenoot en levenspartner die ook vicepremier is in de nieuwe Spaanse coalitieregering, Pablo Iglesias Turrión, is als voorzorgsmaatregel in quarantaine gegaan. Alle ministers worden getest op het virus. Premier Pedro Sánchez houdt zijn kabinetszittingen voorlopig met videoverbindingen en hij geeft enkel nog persconferenties via een beeldscherm.Dat besluit werd dinsdag genomen omdat een parlementariër zei het virus te hebben opgelopen. De maatregel zou voor een week gelden maar dit 'coronareces' is donderdag met twee weken verlengd. Er is alleen een zitting voor de lopende zaken op 24 maart, meldden Spaanse media.Koning Felipe VI en koningin Letizia zijn ook op het virus getest. Het paar was woensdag nog op bezoek in Parijs. De koningin was afgelopen vrijdag nog op een bijeenkomst met Montero. De uitslag van de test wordt binnenkort bekend.