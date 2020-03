De Spaanse voetbalcompetitie ligt voorlopig stil om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.





De maatregel is mede genomen in verband met het feit dat de selectie van Real Madrid momenteel in quarantaine zit, omdat een speler van de basketbalafdeling van de club besmet is met het coronavirus.

Voorlopig zijn de komende twee speelrondes geschrapt. La Liga, de organisator van de competitie, heeft dat de clubs medegedeeld.