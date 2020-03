TripAdvisor noemt Marrakech populairste toeristische bestemming in Afrika

Reisplatform TripAdvisor heeft Marokko is opnieuw lovend over Marrakech

De okerkleurige stad staat volgens de Travellers Choice Awards op de eerste plaats in de Top 10 van populairste toeristische bestemmingen van Afrika voor 2020. In totaal telt Marokko drie steden in de top 10, meer dan enig ander Afrikaans land. Fez staat derde, Essaouira zesde.





Marrakech is daarnaast de enige Afrikaanse bestemming (21e) in de top 25 van Beste Bestemmingen ter wereld. Marrakech versloeg daarmee steden als Lissabon, Tokio en New York. Londen leidt de lijst, gevolgd door Parijs en Kreta.





TripAdvisor beschrijft Marrakech als "magische plek vol markten, tuinen, paleizen en moskeeën, waar ronddwalen door de steegjes van de historische medina en het verkennen van intieme binnenplaatsen gemakkelijk een dag in beslag kan nemen". Het bedrijf erkende ook de status van Tanger als opkomende toeristenbestemming. De 'bruid van het noorden' behaalde de 16e plaats in de top 25 van Opkomende Bestemmingen ter wereld.





In 2019 boekte Marokko een recordaantal van bijna 13 miljoen toeristen . Franse toeristen vertegenwoordigden met zo'n 2 miljoen bezoeken het leeuwendeel van de toeristenstroom. Marrakech was met bijna 3 miljoen bezoekers de meest bezochte Marokkaanse stad in 2019.

