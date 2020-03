Politieheli ingezet om 15-jarige scholier aan te houden

Een speciale eenheid van de politie en de politiehelikopter zijn donderdag ingezet om in Neede (Gelderland) een vijftienjarige leerling aan te houden.





Omdat de scholier het pand had verlaten, werd ook de politiehelikopter ingezet. De leerling is aangehouden. Een getuige had hem in de buurt van de school aan de Parallelweg zien lopen.



Bij het incident raakte niemand gewond, aldus de politie.

De jongen had op school met een steekvoorwerp bedreigingen geuit tegen leraren, meldt de politie. De Dienst Speciale Interventies werd erbij geroepen omdat de jongen zich had bewapend.