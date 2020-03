Nieuwe maatregelen tegen coronavirus in Nederland

Premier Mark Rutte heeft na overleg met het Outbreak Management Team (OMT) een reeks aan nieuwe maatregelen aangekondigd.

Het Outbreak Management Team (OMT), waarin gezondheidsdeskundigen zitten, heeft deze maatregelen geadviseerd omdat er "nieuwe gevallen zijn die we niet tot de bron kunnen herleiden", aldus premier Mark Rutte in de persconferentie na het overleg. Dat betekent dat Nederland "niet exact meer grip heeft" op wat zich afspeelt.



Evenementen met meer dan 100 personen afgelast





Kabinet: blijf thuis bij klachten

Nederlanders met klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn en eventueel ook koorts moeten thuisblijven en contacten mijden. Om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is dat nodig, zegt minister Bruno Bruins (Medische Zorg) na overleg van het crisisteam van het kabinet.

Mensen moeten zoveel mogelijk thuiswerken, stelt het kabinet. Bezoeken aan kwetsbare personen zoals ouderen moeten zoveel mogelijk worden vermeden. Deze maatregelen gelden tot 31 maart.

Bruins roept werknemers in de zorg op gewoon naar het werk te gaan. Alleen als ze koorts hebben, moet zorgpersoneel thuisblijven. Ze moeten geen reizen maken naar het buitenland.





Scholen blijven open

Het kabinet ziet nog geen aanleiding om scholen te sluiten. Universiteiten wordt wel gevraagd grote hoorcolleges voorlopig online te geven. Rutte begrijpt dat leerkrachten zich zorgen maken. Maar sluiting van scholen zou volgens hem maar weinig bijdragen aan de inspanningen om de verspreiding van het virus te beperken, ook omdat kinderen geen belangrijke risicogroep vormen.

De premier wijst verder op de grote maatschappelijke gevolgen als scholen wel dicht zouden gaan. Het land heeft de ouders die dan noodgedwongen ook thuis moeten blijven, volgens Rutte "nu juist keihard nodig", met name in de gezondheidszorg en bij de brandweer en politie.

RIVM Het RIVM rekent erop dat mensen die ziek zijn gehoor geven aan de oproep om thuis te blijven, zegt Jaap van Dissel, hoofd Infectieziekten van het instituut. "We gaan er dus ook van uit dat op scholen geen kinderen meer komen met klachten."

In sommige andere Europese landen is wel besloten scholen te sluiten. Volgens Rutte verschilt de aanpak van corona nu eenmaal per land, mede afhankelijk van de fase waarin de verspreiding van de ziekte zich bevindt. "Wij kiezen ervoor het niet te doen."







Iedereen met klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts moet thuisblijven. Mijd sociaal contact. Bel pas de huisarts als deze klachten erger worden;

Bijeenkomsten met meer dan honderd personen worden in heel Nederland afgelast. Het gaat onder meer om sportwedstrijden, maar ook locaties als musea, theaters en concertzalen met een groot aantal bezoekers sluiten;

Kwetsbare mensen zoals ouderen en personen met verminderde weerstand, wordt aangeraden grote gezelschappen en openbaar vervoer te vermijden. Ook wordt mensen dringend verzocht kwetsbare mensen beperkt te bezoeken;

Iedereen wordt opgeroepen zo veel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden. Mensen die werken in de zorg of bezig zijn met vitale processen, werken wel door maar blijven thuis bij klachten;

Zorgpersoneel wordt geadviseerd om niet naar het buitenland te reizen;

Aan hogescholen en universiteiten wordt gevraagd onderwijs en colleges online aan te bieden om veel mensen bij elkaar te voorkomen;

Geen handen schudden; handen vaak wassen; papieren zakdoekjes gebruiken; in de elleboog hoesten en niezen. Hieronder een overzicht van de maatregelen:

Het gaat dan bijvoorbeeld om wedstrijden, maar ook om theatervoorstellingen en tentoonstellingen in musea, zei minister Bruno Bruins na crisisberaad. Ook werkbijeenkomsten in of van bedrijven met dit soort grote aantallen, kunnen niet doorgaan. Het kabinet wil de grootte van bijeenkomsten beperken in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus.Premier Mark Rutte benadrukt dat bepaalde sociale activiteiten, zoals uit eten gaan in restaurants, wel door kunnen gaan. Dat risico moeten mensen volgens hem zelf inschatten. Ouderen en kwetsbare mensen wordt voorlopig wel geadviseerd om dit soort uitjes over te slaan.Ze duren vooralsnog tot 31 maart.