RIVM: coronavirus in Brabant niet meer in te dammen

Op sommige plekken in vooral Noord-Brabant is het niet langer mogelijk het coronavirus "in te dammen". Daar breekt een nieuwe fase aan, stelt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

"De situatie in Nederland is mogelijk aan het kantelen", ook omdat in Amsterdam en Rotterdam patiënten opduiken van wie onduidelijk is hoe ze zijn besmet. Met name in Brabant, de provincie die vooralsnog het zwaarst is getroffen door het virus, is van veel patiënten onduidelijk hoe ze het hebben opgelopen. Er lijken daar veel verschillende besmettingsbronnen. Dat betekent ook dat er mogelijk nog veel mensen zijn die het virus onder de leden hebben van wie dat niet bekend is, zegt hoofd Infectieziekten Jaap van Dissel van het RIVM.Daardoor hebben we "niet meer exact grip op wat zich afspeelt", zegt Van Dissel. Daarom heeft het instituut het kabinet ook extra maatregelen aangeraden.