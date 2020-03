Medewerker Bolsonaro die Trump ontmoette heeft coronavirus

Een medewerker van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft positief getest op het nieuwe coronavirus. Dat maakte de Braziliaanse regering bekend.









Of Wajngarten zaterdag al ziekteverschijnselen had, is niet bekendgemaakt.

Deze Fabio Wajngarten was zaterdag nog in het Amerikaanse Mar-A-Lago, waar hij Donald Trump ontmoette. Bolsonaro zelf wordt ook goed in de gaten gehouden, maar hij is nog niet getest op het virus. De VS zijn op de hoogte gesteld van de besmetting van Wajngarten, die op Instagram nog te zien is naast Trump.