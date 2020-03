Trudeau in quarantaine om ziekteverschijnselen vrouw

De Canadese premier Justin Trudeau heeft uit voorzorg zichzelf en zijn vrouw in quarantaine geplaatst. Zijn vrouw vertoont namelijk griepverschijnselen.

Dat meldt de Canadese regering in een officiële verklaring. Sophie Trudeau heeft sinds woensdagavond symptomen die ook bij het coronavirus horen. Er worden tests gedaan om vast te stellen of ze daadwerkelijk het longvirus heeft."Op doktersadvies werkt de premier vanuit huis. Hij vertoont zelf geen symptomen, maar heeft voor de zekerheid besloten om thuis te blijven", staat in de verklaring.