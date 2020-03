Kamer twijfelt over openhouden scholen nu corona oprukt

De Tweede Kamer vraagt zich af of scholen nog wel kunnen openblijven nu het indammen van het coronavirus onbegonnen werk lijkt en een nieuwe fase aanbreekt.

Opvangmogelijkheden

De meeste partijen zijn wel ingenomen met de nieuwe maatregelen die het kabinet treft, maar twijfelen of die volstaan. Regeringspartij D66 wil aan scholen zelf overlaten of ze de deuren sluiten en die daarvoor de ruimte geven. Schoolleidingen moeten net als andere werkgevers hun "eigen afweging kunnen maken", zegt Rob Jetten, die D66 in de Kamer aanvoert. Mogelijk moet er dan minder streng gehandhaafd worden op het naleven van de leerplicht.Volgens FVD-leider Thierry Baudet moeten scholen nu dicht. Hij wil liever het zekere voor het onzekere nemen. Daarin is Henk Krol van 50PLUS het met hem eens. "Hoe eerder we van deze ellende af zijn, hoe beter. Dat klinkt hard, maar ik zou nu de meest vergaande maatregelen treffen."Ook de Partij voor de Dieren denk dat scholen beter dicht kunnen. Nederland zou dan wel voor opvangmogelijkheden moeten zorgen.De SP twijfelt over het sluiten van scholen. " Het is toch een beetje dubbel als je mensen vraagt om thuis te werken en kinderen gewoon naar school laat gaan."Volgens de VVD heeft het kabinet het bij het juiste eind en moeten scholen niet sluiten. "Dan moeten ook de ouders van die kinderen thuisblijven, en dat kost misschien hulpverleners en agenten."