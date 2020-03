Saoedi-Arabië: Geen vrijdaggebed voor besmette mensen

Het besluit is bedoeld om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De Raad zei dat iedereen die door de autoriteiten is geadviseerd zich te isoleren, zich ook aan dat advies moet houden.

"Het is verboden voor mensen die besmet zijn met het coronavirus om de gemeenschappelijke gebeden bij te wonen", leest de verklaring. Ook mensen die bang zijn besmet te raken moeten in plaats daarvan thuis bidden, zei de Raad.

Het aantal besmetting is in het Islamitische land opgelopen tot 45 . De Saoedische autoriteiten hebben meerdere preventiemaatregelen genomen in de strijd tegen het coronavirus. Eerder werden religieuze lessen in moskeeën opgeschort en zijn predikers opgedragen de vrijdagpreek te beperken tot een maximum van 15 minuten. Ook werd de Umrah-bedevaart tijdelijk opgeschort en de Grote Moskee in Mekka voor korte tijd gesloten