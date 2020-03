Hogescholen en universiteiten sluiten deuren tegen coronavirus

Hogescholen en universiteiten sluiten per direct de deuren in de strijd tegen het coronavirus. Dit geldt voor zowel onderwijsactiviteiten als tentamens.

Dat melden de Vereniging Hogescholen en de Vereniging van Universiteiten. Het besluit is genomen na overleg met de ministers van Onderwijs Arie Slob en Ingrid van Engelshoven. De maatregel geldt tot 1 april. Wel blijven de gebouwen voor zover mogelijk open voor andere activiteiten, stelt de Vereniging Hogescholen. "Per instelling moet beoordeeld worden of en hoe onderwijs op afstand aangeboden kan worden. Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen: "Wij ondersteunen deze maatregel vanuit het ministerie van Onderwijs. De bestrijding van het coronavirus is nu maatschappelijk gezien de eerste prioriteit."Het kabinet nam donderdag extra maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in heel Nederland tegen te gaan. In een brief die minister Bruno Bruins (Medische Zorg) donderdagavond naar de Tweede Kamer heeft gestuurd staat: "Het kabinet constateert dat op universiteiten en hogescholen sprake is van vele nationaliteiten en daarmee vele in- en uitreisbewegingen. We roepen universiteiten en hogescholen daarom op om in ieder geval tot en met 31 maart alleen nog onderwijs op afstand te geven. We zien dat meerdere universiteiten hun onderwijs en andere activiteiten zelf al hebben afgeschaald. Een voorbeeld hiervan is de medische faculteit van de Universiteit Leiden."Kinderopvang, primair en voortgezet onderwijs en het mbo blijven open. Het sluiten van kinderopvang en scholen is geen effectieve maatregel om de verspreiding van het virus tegen te gaan, maar zou wel betekenen dat ouders thuis moeten blijven (ook als zij werkzaam zijn in vitale processen), schrijft Bruins.Momenteel studeren aan de 36 door de overheid bekostigde hogescholen in Nederland 450.000 studenten, zo meldt de Vereniging Hogescholen. De Vereniging van Universiteiten (VSNU) meldt dat bij hun 14 universiteiten ruim 303.000 studenten zijn ingeschreven. De bij de VSNU aangesloten universiteiten beslissen per opleiding en instelling hoe en wanneer met onlinealternatieven onderwijs kan worden verzorgd, aldus een woordvoerder.Vrijdag verwachten de hogescholen en universiteiten meer informatie, ook met betrekking tot het maken van tentamens.