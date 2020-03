Aboutaleb: te vroeg voor oordeel afgelasten songfestival

algemeen 13 mrt 2:26

Het is nog te vroeg om te oordelen of het Eurovisiesongfestival wel of niet doorgaat in verband met het nieuwe coronavirus.





Vier weken voor aanvang van het muziekfestijn half mei, wanneer in Rotterdam Ahoy opgebouwd moet gaan worden, moet de uiteindelijke beslissing worden genomen. Deze zal volgens de adviezen van het kabinet en de RIVM zijn. © ANP 2020 Dat heeft Ahmed Aboutaleb, burgemeester van gaststad Rotterdam donderdag gezegd. "De EBU en de Publieke Omroep hebben zelfstandig de mogelijkheid om deze beslissing te nemen, maar de wettelijke verantwoordelijk ligt bij mij en ik vind het nog te vroeg om daar nog iets over te zeggen", aldus Aboutaleb, tevens voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.Vier weken voor aanvang van het muziekfestijn half mei, wanneer in Rotterdam Ahoy opgebouwd moet gaan worden, moet de uiteindelijke beslissing worden genomen. Deze zal volgens de adviezen van het kabinet en de RIVM zijn.